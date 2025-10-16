Travolta dall' alluvione e ritrovata il piccolo miracolo meldolese | la Madonna degli Scout torna accanto al fiume Ronco

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stata travolta dallalluvione del maggio 2023, la "Madonna degli Scout", effige in legno molto cara alla comunità meldolese, è stata ricollocata lungo il percorso fluviale ‘Giancarlo Brighi’, accanto al fiume Ronco. Ritrovata miracolosamente poche settimane dopo l’alluvione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

