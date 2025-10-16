Trasporto aereo | Ferrante ' Italia guida innovazione e investe su capitale umano'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il controllo del traffico aereo è oggi al centro di una trasformazione profonda fondata su digitalizzazione, interoperabilità e sostenibilità ambientale. In questo scenario, l'Italia guida un percorso di innovazione coerente con obiettivi e programmi europei, grazie al lavoro congiunto di Enav, Enac, Aeronautica Militare e del ministero". Così il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia intervenendo a ERM2025, il meeting europeo promosso dalla Federazione mondiale dei controllori di volo e ospitato per la prima volta in Italia da Anacna, l'Associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
