L'amministrazione comunale nei giorni scorsi aveva annunciato un netto miglioramento nel servizio del trasporto pubblico tradotto in una riduzione del numero di corse saltate, passate dall'11% del totale ad appena l'1%, anche in corrispondenza dell'inizio del nuovo anno scolastico. Le criticità però paiono permanere, almeno su alcune linee. Lo testimonia la segnalazione di una mamma di Ruffio, che nel primo mese di lezioni ha già visto i suoi due figli restare più volte forzatamente a casa da scuola: "La ragione – argomenta – è che non c'erano abbastanza posti disponibili sui bus. E dire che i miei ragazzi prendono i loro impegni scolastici molto seriamente, tanto che alla mattina già alle 7.

Trasporti pubblici migliorati?: "Ma i nostri figli restano a piedi"