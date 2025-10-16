Trasporti Funicolare di Mergellina chiusa per 24 ore | l' annuncio di Anm
Non arrivano buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli. Anm annuncia, infatti, che la funicolare di Mergellina resterà chiusa per 24 ore. Stop alla circolazione, dunque, per l'intera giornata di giovedì 16 ottobre. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TRASPORTI , CHE PASSIONE! La Funicolare di Chiaia si è fermata. Di nuovo. Un guasto improvviso, passeggeri a metà corsa, costretti a salire a piedi. "A metà strada abbiamo dovuto salire a piedi", racconta una donna con il fiatone e un sorriso amaro. Era to - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti Napoli, le variazioni di orario per due funicolari nel fine settimana - Anm informa che da giovedì 9 ottobre e fino a domenica 12 ottobre compresa, la funicolare di Mergellina effettuerà l'ultima corsa al pubblico alle ore 14. Segnala napolitoday.it
Biella, funicolare chiusa, proteste per i bus sostitutivi - Protestano i biellesi per i bus sostitutivi che hanno rimpiazzato la funicolare, un simbolo della città: dal 1885 collega il centro al borgo del Piazzo. Secondo rainews.it
Napoli, falso allarme nei test di sicurezza: chiusa precauzionalmente la funicolare centrale - Disagi questa mattina Napoli per tutti coloro pronti a prendere la funicolare centrale per spostarsi dal Vomero a Via Toledo e viceversa. ilmattino.it scrive