Trasporti Funicolare di Mergellina chiusa per 24 ore | l' annuncio di Anm

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arrivano buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli. Anm annuncia, infatti, che la funicolare di Mergellina resterà chiusa per 24 ore. Stop alla circolazione, dunque, per l'intera giornata di giovedì 16 ottobre. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trasporti funicolare mergellina chiusaTrasporti Napoli, le variazioni di orario per due funicolari nel fine settimana - Anm informa che da giovedì 9 ottobre e fino a domenica 12 ottobre compresa, la funicolare di Mergellina effettuerà l'ultima corsa al pubblico alle ore 14. Segnala napolitoday.it

Biella, funicolare chiusa, proteste per i bus sostitutivi - Protestano i biellesi per i bus sostitutivi che hanno rimpiazzato la funicolare, un simbolo della città: dal 1885 collega il centro al borgo del Piazzo. Secondo rainews.it

Napoli, falso allarme nei test di sicurezza: chiusa precauzionalmente la funicolare centrale - Disagi questa mattina Napoli per tutti coloro pronti a prendere la funicolare centrale per spostarsi dal Vomero a Via Toledo e viceversa. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Funicolare Mergellina Chiusa