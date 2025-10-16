A Bruxelles si apre la 23esima Settimana europea delle regioni e delle città, in occasione della quale il Comitato europeo delle regioni pubblica la Relazione annuale, una panoramica completa delle sfide più urgenti che i territori devono affrontare insieme alle soluzioni locali che orienteranno le decisioni politiche per il futuro dell’Unione. In linea con le nuove priorità per il 2025-2030, temi caldi sono sicuramente la percezione e la risposta alla crisi climatica ed energetica, la transizione demografica, le nuove esigenze di investimento e la preparazione alle crisi future. Questo appuntamento è anche un’occasione per scattare una fotografia di come la situazione italiana si è evoluta finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporti e mobilità. Ben 96 miliardi di euro per 15mila progetti