Trapani Pd e la proposta giovane | Cresciamo grazie al rinnovamento
"Il tonfo del generale Vannacci ci ricorda chi è davvero l’avversario: una destra che urla ma non ascolta. La mia candidatura? È nata come una proposta nuova, giovane, libera dalle logiche consolidate e in discontinuità con i modelli e i nomi di sempre". A dirlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Pisa, Matteo Trapani, che alle elezioni regionali, da candidato sostenuto quasi esclusivamente dai consiglieri Marco Biondi e Dalia Ramalli, ha conquistato 4.882 preferenze nel collegio pisano. "Nessun grande apparato dietro – ha spiegato Trapani – nessuna corrente alle spalle. Solo l’energia di volontari e ragazzi che hanno alternato lavoro, studio e impegni personali per dedicare tempo, passione e intelligenza a una campagna fatta di incontri, ascolto e presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Trentennale della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, il WWF Italia presenterà la propria proposta d’istituzione del Parco Nazionale #LaTr3 - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, Barosi passa al Trapani (via Giugliano): altro trasferimento in prestito per il giovane portiere - ASCOLI Il giovane portiere 24enne Davide Barosi, di proprietà dell'Ascoli, passa al Trapani dopo la prima parte di stagione giocata al Giugliano, sempre nel girone C di Lega Pro (7 presenze e 10 gol ... corriereadriatico.it scrive
Trapani guida la lista Pd: "Soltanto uniti si vince" - "La vicenda dell’esclusione di Sonia Luca, certamente una brava amministratrice a Pontedera, è una questione che doveva essere evitata. lanazione.it scrive
Il Trapani di Eziolino Capuano vuole Balotelli, la proposta indecente del presidente: “Mario ci vieni?” - Il Trapani vuole portare Balotelli in Serie C: la proposta indecente del presidente Valerio Antonini arriva tramite il profilo di X del numero uno del club siciliano: “Mario ci vieni? Scrive fanpage.it