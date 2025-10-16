"Il tonfo del generale Vannacci ci ricorda chi è davvero l’avversario: una destra che urla ma non ascolta. La mia candidatura? È nata come una proposta nuova, giovane, libera dalle logiche consolidate e in discontinuità con i modelli e i nomi di sempre". A dirlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Pisa, Matteo Trapani, che alle elezioni regionali, da candidato sostenuto quasi esclusivamente dai consiglieri Marco Biondi e Dalia Ramalli, ha conquistato 4.882 preferenze nel collegio pisano. "Nessun grande apparato dietro – ha spiegato Trapani – nessuna corrente alle spalle. Solo l’energia di volontari e ragazzi che hanno alternato lavoro, studio e impegni personali per dedicare tempo, passione e intelligenza a una campagna fatta di incontri, ascolto e presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trapani (Pd) e la proposta giovane: "Cresciamo grazie al rinnovamento"