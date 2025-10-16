Tramonti Emotive | arte emozioni e paesaggio per riscoprire il borgo storico

Domenica 19 ottobre 2025 il borgo di Tramonti, nel cuore della Costiera Amalfitana, ospiterà Tramonti Emotive, una giornata di esplorazione e partecipazione che unisce arte, tecnologia e patrimonio culturale. L’iniziativa rientra nel programma nazionale Doors of Change, promosso dal progetto europeo CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society, sostenuto dal PNRR e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione dell’ Università Ca’ Foscari Venezia e del Comune di Tramonti. Il progetto, ideato dal visual artist Mario Amura e sviluppato da Emoticron S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

