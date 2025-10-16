Tram così mi tolgono l’accesso disabili
Secondo i piani del Comune e il progetto della ‘Verde’ "il passo carraio è destinato a sparire, nonostante ci è sempre stato detto che gli accessi non sarebbero stati toccati". È preoccupato e arrabbiato Massimo Berti, medico con ambulatorio odontoiatrico immerso nei cantieri del tram, tra via Mitelli e via di Corticella. Soprattutto perché rischia di perdere "l’unica possibilità di ingresso facilitato per disabili, ospiti delle Rsa e pazienti con ridotta capacità motoria", che fino ad oggi hanno utilizzato il vialetto nel retro dello studio per compiere meno strada possibile dall’auto al lettino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
