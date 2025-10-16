Tragico incidente frontale morto un ragazzo di 28 anni
Gubbio, 16 ottobre 2025 – Ancora sangue sulle strade di Gubbio. Nella serata giovedì 16 ottobre un ragazzo eugubino di 28 ann i ha perso la vita in un incidente stradale all’altezza dell’incrocio posto all’uscita Gubbio Est della ss219. Due le vetture coinvolte, una Fiat e una Bmw, che si sono scontrate frontalmente. Non c’è stato nulla da fare per il 28enne eugubino, che ha perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, per ricostruire con esattezza la genesi e la dinamica di quanto avvenuto. Il luogo in cui si è verificato l’incidente, un incrocio che interseca via di Porta Romana con l’imboccouscita della ss219, non è però nuovo a episodi simili: i cittadini da anni chiedono ormai interventi proprio per la complessità e la pericolosità dell’intersezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
