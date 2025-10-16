Tragedia nel centro storico di Napoli | donna muore dopo una caduta dal terrazzo
L’episodio, a Napoli, in vico delle Nocelle, a pochi passi da via Salvator Rosa. Sul posto Polizia e 118: si indaga sulle cause. Una donna è morta oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un palazzo a Napoli, in vico delle Nocelle, nel cuore del centro storico partenopeo, a poca distanza . 🔗 Leggi su 2anews.it
