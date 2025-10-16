Tragedia nel centro storico di Napoli | donna muore dopo una caduta dal terrazzo

2anews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio, a Napoli, in vico delle Nocelle, a pochi passi da via Salvator Rosa. Sul posto Polizia e 118: si indaga sulle cause. Una donna è morta oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un palazzo a Napoli, in vico delle Nocelle, nel cuore del centro storico partenopeo, a poca distanza . 🔗 Leggi su 2anews.it

tragedia nel centro storico di napoli donna muore dopo una caduta dal terrazzo

© 2anews.it - Tragedia nel centro storico di Napoli: donna muore dopo una caduta dal terrazzo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tragedia centro storico napoliNapoli, tragedia a Salvator Rosa: donna muore dopo una caduta dal terrazzo - Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da ... Secondo msn.com

tragedia centro storico napoliNapoli, donna precipita da terrazzo: tragedia nel centro storico - Una donna è morta poco dopo le ore 13 di oggi, a Napoli, precipitando dal terrazzo di un edificio in vico delle Nocelle, a poca distanza da via Salvator Rosa. Si legge su pupia.tv

tragedia centro storico napoliTragedia al centro storico di Napoli, donna precipita dal terrazzo e muore - Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da via Salvator Rosa. internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Centro Storico Napoli