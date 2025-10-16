Tragedia in Valsassina | 40enne muore a Cremeno

Leccotoday.it | 16 ott 2025

Tragedia in Valsassina. Il corpo di una donna di 40 anni è stato recuperato nella vallata che si trova sotto al Ponte della Vittoria di Cremeno, location tristemente nota per essere teatro di gesti estremi. In via Milano sono stati inviati i sanitari della Croce Rossa Valsassina, tramite. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

