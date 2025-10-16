Tragedia in Valsassina | 40enne muore a Cremeno
Tragedia in Valsassina. Il corpo di una donna di 40 anni è stato recuperato nella vallata che si trova sotto al Ponte della Vittoria di Cremeno, location tristemente nota per essere teatro di gesti estremi. In via Milano sono stati inviati i sanitari della Croce Rossa Valsassina, tramite. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
TRAGEDIA DI BRIVIO, RESTA IN CARCERE IL 34ENNE CHE HA UCCISO GIORGIA E MILENA – Valsassinanews – Il primo quotidiano on line della Valsassina, Valvarrone e dintorni - go.shr.lc/4gLIb3S via @Shareaholic - X Vai su X
Effettuato l’incidente probatorio per la tragedia avvenuta tra Natale e Santo Stefano, in cui persero la vita Patrizia Pontani e Maurizio Chisciotti. L’impianto non era tarato nel modo corretto. - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Valsassina: 40enne muore a Cremeno - Il corpo di una donna di 40 anni è stato recuperato nella vallata che si trova sotto al Ponte della Vittoria di Cremeno, location tristemente nota per essere teatro di gesti es ... Secondo leccotoday.it