Tragedia di Brivio le ragazze camminavano in fila indiana | il racconto di Chiara

Camminavano a bordo strada in fila indiana Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Paderno d'Adda travolte e uccise da un furgoncino la sera del 20 settembre, mentre andavano alla festa di Brivio. È quanto emerge dalla testimonianza dell'amica sopravvissuta, Chiara Consonni, sentita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

