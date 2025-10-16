Traffico Roma del 16-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia e dalla Nomentana alla 24 rallentamenti anche in esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud code sulla Cassia Travel raccordo e Tomba di Nerone lungo la Flaminia e la Salaria rispettivamente da via di Vigna Stelluti al Raccordo da via dei Prati Fiscali dell'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti poi su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea in direzione della Salaria per un incidente momentaneamente chiusa la laterale di viale Giulio Cesare da viale via Alessandro Farnese verso Lungotevere per un altro incidente code su via Leone XIII la via del Casale di San Pio Quinto a via della Nocetta e all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione attacca ripristinato la cosiddetta linea cinema bus navetta che fa la spola Tra la stazione Termini e il Villaggio Olimpico la linea Hayden servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2025 ore 20:30

Approfondisci con queste news

#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X

- Traffico in tilt per un incidente in corso Roma. Coinvolto un autoarticolato - facebook.com Vai su Facebook

Traffico Roma del 16-10-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia e dalla Nomentana ... Secondo romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 19:10 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 roma- Si legge su romadailynews.it

Romani nel traffico 100 ore l'anno: ecco i semafori dove il rosso è infernale - Il tempo è così prezioso e il semaforo così lungo che quasi quasi, oggi, invece di aspettare che scatti il verde, lascio ... Riporta iltempo.it