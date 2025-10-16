Traffico Roma del 16-10-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Buonasera ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia e dalla Nomentana alla 24 rallentamenti anche in esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud code sulla Cassia Travel raccordo e Tomba di Nerone lungo la Flaminia e la Salaria rispettivamente da via di Vigna Stelluti al Raccordo da via dei Prati Fiscali dell'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti poi su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea in direzione della Salaria per un incidente momentaneamente chiusa la laterale di viale Giulio Cesare da viale via Alessandro Farnese verso Lungotevere per un altro incidente code su via Leone XIII la via del Casale di San Pio Quinto a via della Nocetta e all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione attacca ripristinato la cosiddetta linea cinema bus navetta che fa la spola Tra la stazione Termini e il Villaggio Olimpico la linea Hayden servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2025 ore 19:30

