Traffico Roma del 16-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Buonasera Data l'ora traffico intenso sulla raccordo anulare con cuore in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana la A24 ed alla diramazione Roma Sud all'appia stessa situazione in carreggiata esterna con code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud code sulla Cassia tra è d'accordo e Tomba di Nerone lungo La Flaminia è la Salaria rispettivamente da via di Vigna Stelluti al Raccordo da via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti poi su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII a viale della Moschea in direzione la Salaria per un incidente code sul lungotevere pietrapapa all'altezza di Ponte Marconi la polizia locale segnala anche un altro incidente sul lungotevere Testaccio nei pressi di piazza dell'emporio Sono naturalmente co del cuore a partire da Ponte Testaccio come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
