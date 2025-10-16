Traffico Roma del 16-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Cassi è Castel Giubileo a causa di un mezzo in panne al momento è chiuso una corsia di marcia all'altezza di Castel Giubileo per un incidente Ci sono code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo verso Roma momentaneamente chiusa viale Aurelio Saffi per un autobus in panne all'altezza di viale delle Mura Gianicolensi in direzione di Viale Trastevere in via delle Terme di Caracalla in corso l'ottantesimo anniversario della FAO è la giornata mondiale dell'alimentazione chiuso Pertanto il tratto di viale Baccelli tra Largo Fiorito è largo vittime del terrorismo devi casino alle 19 la linea bus 160 all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione attacca ripristinato la detta linea cinema bus navetta che fa la spola Tra la stazione Termini e il Villaggio Olimpico la linea gratuita ed è in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

