Traffico Roma del 16-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro dal pomeriggio divieti di sosta e possibili limitazioni alla transito veicolare nell'area di Portico d'Ottavia dove questa sera dalle 19:30 alle 21 si svolgerà una iniziativa organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio alla comunità ebraica di Roma per la 82 esimo anniversario della deportazione degli ebrei Romani avvenuta il 16 ottobre 1943 divieti di sosta sulla Lungotevere de' Cenci con possibili rallentamenti poi durante la serata è sempre in centro proseguirà ancora oggi e domani la chiusura al transito di viale Bracelli tra Largo Fiorito e largo vittime del terrorismo nell'area delle Terme di Caracalla per il forum mondiale dell'alimentazione che è in corso nella sede della FAO da oggi a sabato lavori di sfalcio della vegetazione in via Cristoforo Colombo dalle 11600 sino all'incrocio con la Pontina in direzione Eur i lavori vengono effettuati in una fascia oraria compresa tra le 10 e le 16 nel corso dei lavori è previsto il divieto di fermata nel tratto interessato dalle potature la riduzione della carreggiata e la riduzione anche del limite di velocità a 30 km orari https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
