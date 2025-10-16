Traffico Roma del 16-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro nell'area delle Terme di Caracalla questa mattina possibili rallentamenti e temporanee limitazioni al traffico in vista di un evento nell'ambito del forum mondiale dell'alimentazione che si svolge nella sede della FAO oltre ai divieti di sosta viale delle Terme di Caracalla è chiuso al traffico Viale Baccelli tra Largo fioritto il Largo vittime del terrorismo Intanto in via Cassia traffico rallentato tra il raccordo anulare via Grottarossa in direzione Flaminia ralletta bianche via Tiburtina Valeria all'altezza di via di Casal Bianco e su viale del Policlinico in direzione di via di Villa Patrizi traffico a rilento sul viadotto della Magliana in direzione Laurentina sulla Colombo rallentamenti tra la Pontina piazzale venticinque marzo 1957 in direzione Eur ancora sulla Pontina traffico rallentato tra Tor de' Cenci e la Colombo sulla via del mare rallentamenti tra via Ostiense l'incrocio per via della

