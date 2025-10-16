Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e di raccordo anulare In quest'ultima direzione code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia rallentamenti in carreggiata esterna tra Prenestina Tiburtina ed ancora tra la Pisana & via Ardeatina intenso il traffico sul Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra Fidene il per la tangenziale sulla Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via Pindaro e via di Malafede in direzione del raccordo anulare code anche sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e Leu maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2025 ore 08:30