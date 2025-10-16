Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova di raccordo anulare code sulla carreggiata interna del raccordo Casilina e doppia ed ancora in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est verso la stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia Conca raccordi via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via Cortona il bivio per la tangenziale o sulla Cristoforo Colombo rallentamenti e code per traffico tra via via di Malafede in direzione del raccordo anulare code a tratti anche sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma dettagli su queste altre notizie sono disponibili sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2025 ore 07:30