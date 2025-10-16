Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli per lavori Ci sono code per un km tra Colleferro e Anagni verso Napoli ancora per lavori si rallenta sul raccordo Viterbo Terni altezza dell'uscita di Viterbo Nord sia per traffico sia per un incidente code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo verso Roma sullo stesso raccordo Code in carreggiata interna dalla Cassia bis alla mia da Nomentana la A24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud lavori Questa notte sulla A1 Firenze Roma a partire dalle 22 alle 5 del mattino di domani sarà chiuso per chi proviene da Firenze l'ingresso sulla diramazione Roma Sud verso Roma in alternativa si consiglia di percorrere la 24 Roma Teramo e seguire le indicazioni per Roma Est e successivamente per il raccordo dal quale poi sarà possibile rimettersi sulla diramazione di Roma Sud la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-10-2025 ore 17:30