Traffico Lazio del 16-10-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio a Roma code sulla carreggiata interna del raccordo tra via di Boccea Selva Candida da segnalato anche un incidente trafficata la via Pontina con code tra Tor de' Cenci e l'Eur proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato all'altezza di Rocca Sinibalda frequente la formazione di rallentamenti In entrambe le direzioni in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine interventi previsto per fine ottobre è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
