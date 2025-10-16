Traffico di stupefacenti blitz a Salerno | 18 indagati in carcere 21 ai domiciliari
Misure cautelari per 39 persone a Salerno, accusate di detenzione e spaccio di cocaina, hashish e crack; il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salerno, 39 arresti per associazione a delinquere finalizzata a traffico stupefacenti - Dalle prime ore dell'alba, il personale del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno sta eseguendo un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, ... Da ilmattino.it