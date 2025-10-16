Traffico di droga | la finanza arresta due spacciatori

Triesteprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eseguiti, nei giorni scorsi, due arresti eseguiti dalla compagnia di Muggia della guardia di finanza, nell’ambito del rafforzamento dei controlli economico-finanziari del territorio, condivisi con la prefettura di Trieste. I militari appartenenti hanno portato a termine due distinte operazioni di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

