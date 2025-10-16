Tradizione e innovazione Nuova casa per Akeron | Sguardo verso il futuro
di Giulia Prete LUCCA Akeron apre una nuova pagina della sua storia. È stata inaugurata ieri mattina, in via Carlo Angeloni 45, la nuova sede dell’azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni software basate sull’ intelligenza artificiale. Alla cerimonia, alla presenza del sindaco Mario Pardini, delle autorità locali e del top management, Akeron ha presentato una sede che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione delle persone, nel cuore della sua città. Con sedi anche a Parigi, Londra e New York, Akeron è oggi partner di fiducia di oltre 500 aziende internazionali – tra cui Lavazza, Prada, Intesa Sanpaolo, Mutti e Rummo – e registra una crescita del 35% annuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
