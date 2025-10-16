Tracce oltre i confini | i disegni dei bambini di Gaza in esposizione per beneficenza

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento speciale animerà la città di Marcianise con una mostra dal forte valore simbolico e umanitario: “Tracce oltre i confini”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Anpi-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che unisce arte, memoria e solidarietà per dare voce a chi oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

