Tracce oltre i confini | i disegni dei bambini di Gaza in esposizione per beneficenza
Un evento speciale animerà la città di Marcianise con una mostra dal forte valore simbolico e umanitario: “Tracce oltre i confini”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Anpi-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che unisce arte, memoria e solidarietà per dare voce a chi oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
