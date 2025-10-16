Tra Tim Burton e Stranger Things | per Halloween boom di prenotazioni per le case a tema di cult horror

Negli Stati Uniti Halloween non è solo una festa, ma un'esperienza da vivere fino in fondo: secondo Airbnb, ci sono tantissime prenotazioni per alloggi ispirati ai grandi cult horror. Dalle streghe di Salem ai fantasmi di Hollywood, ottobre accende i riflettori su un'America che ama travestirsi da set cinematografico: Airbnb rivela un boom di prenotazioni nelle località più iconiche dell'orrore, dove ogni casa diventa un portale verso un mondo sospeso tra sogno e brivido. Le case più spaventose d'America diventano mete da sogno su Airbnb Secondo i nuovi dati diffusi da Airbnb, la stagione dei brividi ha ufficialmente preso il via, consacrando ancora una volta gli USA come il palcoscenico ideale per vivere un Halloween da manuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tra Tim Burton e Stranger Things: per Halloween boom di prenotazioni per le case a tema di cult horror

News recenti che potrebbero piacerti

Siete pronti per un’ultima avventura? Stranger Things sbarca a Lucca Comics & Games per celebrare l’arrivo dell’attesissima, e ultima, quinta stagione della serie. Il quartier generale sarà in Piazza San Michele, con padiglione e store con la Collezione esclus - facebook.com Vai su Facebook

Tra Tim Burton e Stranger Things: per Halloween boom di prenotazioni per le case a tema di cult horror - Negli Stati Uniti Halloween non è solo una festa, ma un'esperienza da vivere fino in fondo: secondo Airbnb, ci sono tantissime prenotazioni per alloggi ispirati ai grandi cult horror. Riporta movieplayer.it

Fumetti, giochi da tavolo, cinema: dal ritorno di Miyazaki alle serie tv più attese del 2024, la nostra selezione di cultura nerd di gennaio - Che la cultura «nerd» sia diventata da anni anche «pop» ce lo conferma il menù delle serie tv in arrivo con il nuovo anno. Come scrive corriere.it