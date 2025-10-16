Tra Tim Burton e Stranger Things | per Halloween boom di prenotazioni per le case a tema di cult horror

Movieplayer.it | 16 ott 2025

Negli Stati Uniti Halloween non è solo una festa, ma un'esperienza da vivere fino in fondo: secondo Airbnb, ci sono tantissime prenotazioni per alloggi ispirati ai grandi cult horror. Dalle streghe di Salem ai fantasmi di Hollywood, ottobre accende i riflettori su un'America che ama travestirsi da set cinematografico: Airbnb rivela un boom di prenotazioni nelle località più iconiche dell'orrore, dove ogni casa diventa un portale verso un mondo sospeso tra sogno e brivido. Le case più spaventose d'America diventano mete da sogno su Airbnb Secondo i nuovi dati diffusi da Airbnb, la stagione dei brividi ha ufficialmente preso il via, consacrando ancora una volta gli USA come il palcoscenico ideale per vivere un Halloween da manuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

