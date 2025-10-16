Tra storia e identità La Famiglia Perugina in visita alla Nazione

Dal 1957 è in prima linea nella difesa, nella tutela e nella valorizzazione della città, della sua storia, delle sue tradizioni e dei suoi personaggi illustri con un’attività appassionata e incalzante che nel Duemila le è valsa anche l’iscrizione all’Albo d’oro, il massimo riconoscimento cittadino. La Famiglia Perugina è un’autentica eccellenza culturale e civile, che sotto la guida del presidente Giovanni Brozzetti e forte di quasi 250 soci, continua a celebrare l’identità cittadina e valorizzare gli interessi del territorio inserendosi come voce libera della città nelle questioni più vitali della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

