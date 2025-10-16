Tra loro due… Francesca Pascale il commento su Giorgia Meloni e Elly Schlein

In teoria, Francesca Pascale poteva diventare l’eroina “progressista” che certa opposizione sognava. Nei fatti, la sua intervista al podcast Gurulandia manda in frantumi la narrazione: le sue parole su Giorgia Meloni non lasciano spazio al dubbio: “Un leader che rispetto, che stimo e che non voto per alcune ragioni. Ma oggi, dopo Silvio Berlusconi, è l’unico leader che riesce ad andare in Europa, in America, nel mondo in generale e costruire un dialogo. Prima di lei c’era riuscito solo Berlusconi”. Le idee progressiste sui temi dei diritti civili e le battaglie a sostegno della comunità Lgbtqi+ avevano lasciato pensare ad altro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it