Tra i protagonisti della Florence Biennale c' è un’artista di Elice
Silvana Altigondo è un’artista di Elice e sarà tra i protagonisti della XV edizione della Florence Biennale, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze dal 18 al 26 ottobre 2025.L'appuntamento celebra l'arte contemporanea e il design internazionale esplorando il tema centrale dell'essenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
