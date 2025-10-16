T orna stasera alle 21.20 su Rai 3 Splendida cornice, il people comedy show condotto da Geppi Cucciari, pronta come sempre a coinvolgere presenti in studio e pubblico a casa con la sua verve graffiante e ironica. Uno show televisivo unico che raccoglie ancora una volta la sfida di unire cultura e intrattenimento. “Splendida Cornice”, la sigla della nuova stagione X Leggi anche › Geppi Cucciari: «La mia forza nasconde anfratti di fragilità» Splendida cornice: su Rai 3 la nuova stagione stasera 16 ottobre. Giunto alla terza edizione, il programma di Geppi Cucciari promette anche quest’anno di sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio con il consueto mix di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra gli ospiti di stasera Gianni Morandi, Woody Allen e la piccola chef palestinese Renad Attallah