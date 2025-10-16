AGI - Nelle zampe finte targhette per nasconderne l' origine asiatica ed eludere il divieto di importazione in Europa. I rapaci valgono decine di migliaia di euro. I due rari esemplari di falco pellegrino svolazzano rinchiusi dentro la cassa caricata su un volo decollato dagli Emirati Arabi, poi atterrato sulle piste a ridosso della cosiddetta ' cargo city' di Fiumicino, l'area dell'aeroporto di Roma destinata alle merci. Qui scattano controlli, sequestri e denunce. Pipistrelli e pesci tropicali . Un fine viaggio simile alla storia di centinaia di animali selvatici – pappagalli, tartarughe, pesci tropicali e pure pipistrelli – prelevati illegalmente dai loro habitat naturali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tra falchi e tartarughe, cresce il traffico illegale di animali selvatici