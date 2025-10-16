Tra carcere e domiciliari | 39 arresti per droga a Salerno

Un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Salerno sul traffico di droga ha portato, questa mattina, a 39 arresti. La Guardia di Finanza sta eseguendo un’ordinanza del gip salernitano, richiesta dalla Procura-Dda, che dispone l’applicazione di diverse misure cautelari a carico degli indagati, cui viene contestata a vario titolo l’associazione per delinquere finalizzata al traffico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

