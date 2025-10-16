Tra arte energia e ambiente A Monza ritorna l’eco-festival

A Monza il futuro torna a farsi presente. Da oggi a sabato, la città si trasforma in un laboratorio di idee, ricerca e creatività sostenibile con la nuova edizione di Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in collaborazione con Bcc Carate Brianza, Treviglio e BrianzAcque. La tappa autunnale della manifestazione si apre questa sera alle 18.30 al teatro Binario 7, con l’inaugurazione della mostra “Willow, Arte, Energia e Sostenibilità”, dedicata all’artista milanese Willow. Colori, forme e visioni che raccontano il legame possibile tra espressione artistica, energia pulita e rispetto per il pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra arte, energia e ambiente. A Monza ritorna l’eco-festival

