Toyota anche nelle corse servono più tecnologie
All’assise dell’Anfia Motorsport il responsabile della strategia di Gazoo Racing, Pascal Vasselon, ha ribadito la necessità di un approccio che non si limiti all’elettrico e l’importanza della sperimentazione dell’idrogeno nelle corse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ringraziamo il nostro cliente Cenzo di Sassari per averci inviato la foto della sua Toyota Yaris GR con ruote EVO Corse Sanremo Corse 8x18 ET35 5x114,3 Matt Black . Per informazioni o prenotazioni [email protected] . . . #evocorse #sanremocors - X Vai su X
? Toyota Gazoo Racing Italy verso l’ultima chiamata “tricolore”: al Rallye Sanremo con due GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing Italy è pronta a vivere l’agonismo del Rallye Sanremo, appuntamento che – nel fine settimana - manderà in archivio il Campi - facebook.com Vai su Facebook