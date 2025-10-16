Toyota anche nelle corse servono più tecnologie

All’assise dell’Anfia Motorsport il responsabile della strategia di Gazoo Racing, Pascal Vasselon, ha ribadito la necessità di un approccio che non si limiti all’elettrico e l’importanza della sperimentazione dell’idrogeno nelle corse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

