Toy Story 5 | la prima foto rivela il primo sguardo al ritorno di Woody e Buzz Lightyear

Il sito ufficiale della Pixar ha rivelato il primo poster di Toy Story 5, che mostra Woody e Buzz ai lati del logo del film. Entrambi i personaggi sfoggiano il loro look iconico, ma Buzz indossa il distintivo da sceriffo che era stato originariamente consegnato a Jessie alla fine di Toy Story 4. Il prossimo film della Pixar uscirà il 19 giugno 2026, quasi sette anni dopo il quarto capitolo. Anche se Woody ha deciso di avventurarsi in una nuova vita con Bo Peep, mentre i restanti giocattoli rimangono con la loro proprietaria, Bonnie, l’iconico cowboy tornerà per il quinto capitolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

