Totti | Spalletti era venuto per farmi fuori ma mi deluse di più la Roma E poi ho pianto tre settimane

L'ex capitano giallorosso non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni: parla di Nazionale, Balotelli, delle offerte degli Stares e di Ranieri che non ha mai visto da quando è tornato nel club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Totti: "Spalletti era venuto per farmi fuori, ma mi deluse di più la Roma. E poi ho pianto tre settimane"

