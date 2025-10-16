Totti | Scudetto un gradino sopra il Mondiale Deluso più dalla Roma che da Spalletti

Dalla decisione di sposare i colori giallorossi fino alle difficoltà avute dopo l’addio al calcio. L’ex Capitano della Roma Francesco Totti ha parlato in un’intervista rilasciata al canale YouTube di Prime Video: “Quando avevo 12 anni venne Braida a casa della mia famiglia e offrì 160 milioni di lire per portarmi al Milan. Mia mamma mi voleva proteggere e voleva che restassi a Roma, per cui non si fece nulla. Nel 2004 invece fui vicinissimo al Real Madrid”. E ancora: “ È mancata solo la firma, ma sono stato io a non metterla: è prevalso il cuore e l’amore per la gente di Roma. Più avanti potevo andare in MLS negli Stati Uniti, mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti: “Scudetto un gradino sopra il Mondiale. Deluso più dalla Roma che da Spalletti”

