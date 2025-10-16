Totti | L’Inter non è una squadra da giacca e cravatta meglio indossare l’elmetto Gazzetta

Totti, leggenda della Roma, è un giocatore che tutti conosciamo. L’Inter è una di quelle squadre che ha segnato la sua carriera, nel bene e nel male. In carriera l’ha affrontata ben 48 volte e, in molte occasioni, in palio c’era qualcosa di più dei semplici tre punti. Oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, proprio alla vigilia della prossima Roma-Inter. Di seguito le sue parole. «Di sfide Importanti con l’Inter ne ho giocate tantissime – dice lo stesso Totti all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, di cui è diventato recentemente ambassador – s o bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Totti: «L’Inter non è una squadra da giacca e cravatta, meglio indossare l’elmetto» (Gazzetta)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Totti: “Roma, servirà l’elmetto. L’Inter la squadra più elegante. Questi due giocatori possono cambiare la gara” - X Vai su X

? Ventola si racconta: il mercato top del '98! «Totti mi chiamava tutti i giorni e dissi no al Milan», ma scelse l'Inter per Ronaldo. #Ventola #Inter #Ronaldo #Calciomercato #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Totti: «Alla Roma serve Ancelotti, ma non verrà con questa squadra. Futuro? Se mi chiamano a Trigoria ci penserei» - La trasmissione su Twitch condotta da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Lo riporta ilmessaggero.it

La squadra di Serie A che ha cercato Totti a gennaio: “Avrei dovuto vivere vicino a Cassano” - Francesco Totti era davvero a un passo dal clamoroso ritorno in Serie A a 48 anni: alla fine dello scorso anno l'ex capitano della Roma aveva rivelato a sorpresa di aver ricevuto l'offerta da qualche ... Riporta fanpage.it

Totti e i suoi primi compagni di squadra: “Francesco è immortale, come le divinità. Ve lo raccontiamo ai tempi degli Allievi” - Il Torino è in vantaggio all’Olimpico al cospetto di una Roma timida e spaesata, colpita nell’orgoglio e nell’anima. Segnala gianlucadimarzio.com