Totti e la moda stessa maglia per 25 anni è la mia cosa più elegante

“Non ho un buon rapporto con la moda, anche perché facevo un altro lavoro. Quello che trovo, metto: sono un po’ un sempliciotto, non come alcuni miei colleghi più modaioli”. Lo ha detto l’ex capitano e bandiera della Roma, Francesco Totti, ospite assieme a Sabrina Ferilli e James Franco, alla serata di inaugurazione del flagship store MooRER di via Borgognona a Roma. “La cosa più elegante è che sono rimasto 25 anni con la stessa squadra. Di questa Roma al primo posto spero tanto. come un lungo red carpet che non finisce mai. Ho accettato subito l’invito del brand, anche perché in centro non ci vengo mai”, ha aggiunto l’ex calciatore campione del mondo nel 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Totti e la moda, stessa maglia per 25 anni è la mia cosa più elegante

