Tottenham ufficiale | Fabio Paratici torna come direttore sportivo in tandem con Johan Lange

Il Tottenham Hotspur annuncia il ritorno di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. La novità è l’assetto a co-direzione con Johan Lange, con cui condividerà responsabilità su prima squadra, mercato e settore giovanile. L’obiettivo è rafforzare la governance sportiva, velocizzare i processi decisionali e dare continuità alla strategia del club. Perché questa mossa è importante. Scouting e mercato più rapidi: la combinazione tra rete relazionale di Paratici ed approccio strutturato di Lange promette trattative più efficaci e profili meglio allineati all’idea di gioco.. Stabilità a medio termine: la co-leadership riduce i rischi legati a una singola figura decisionale e crea un filo diretto tra recruitment, staff tecnico e performance. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

