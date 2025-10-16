Tottenham ufficiale | Fabio Paratici torna come direttore sportivo in tandem con Johan Lange
Il Tottenham Hotspur annuncia il ritorno di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. La novità è l’assetto a co-direzione con Johan Lange, con cui condividerà responsabilità su prima squadra, mercato e settore giovanile. L’obiettivo è rafforzare la governance sportiva, velocizzare i processi decisionali e dare continuità alla strategia del club. Perché questa mossa è importante. Scouting e mercato più rapidi: la combinazione tra rete relazionale di Paratici ed approccio strutturato di Lange promette trattative più efficaci e profili meglio allineati all’idea di gioco.. Stabilità a medio termine: la co-leadership riduce i rischi legati a una singola figura decisionale e crea un filo diretto tra recruitment, staff tecnico e performance. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Paratici ds Tottenham: ora è ufficiale, l'ex Juve riparte dopo la squalifica - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE la nomina di Fabio #Paratici come nuovo co-direttore sportivo del #Tottenham. Lavorerà maggiormente sui giocatori, sulla loro gestione e sulle trattative di mercato (trasferimenti e prestiti). Ma non sarà l’unico DS degli #Spurs… #THFC #PremierLe - X Vai su X
Tottenham, è ufficiale il ritorno di Fabio Paratici: ecco quale sarà il ruolo dell’ex Juve - Tottenham, è ufficiale il ritorno di Fabio Paratici: ecco quale sarà il ruolo dell’ex Juventus. Da calcionews24.com
Paratici ds Tottenham: ora è ufficiale, l'ex Juve riparte dopo la squalifica - Gli Spurs annunciano così una rivoluzione tecnica all'interno del club: "Una nuova struttura per la nostra attività" ... Riporta tuttosport.com
Ufficiale, Paratici torna al Tottenham: il ruolo è quasi un inedito - Direttore Sportivo del Tottenham: ufficiale anche il nuovo ruolo ... Da europacalcio.it