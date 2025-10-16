Totò Peppino e Mark Rutte | la logica al contrario della testa fina della Nato

La (con rispetto parlando) “ruttata”, ovvero la dichiarazione enfatica e tutto sommato ridicola di Mark Rutte, segretario generale della Nato, è ormai un genere letterario, a partire da quel capolavoro assoluto, la Divina Commedia dei tirapiedi, che fu l’Sms a Donald Trump quando i Paesi Nato concordarono di arrivare al 5% del Pil (3,5% in armamenti e l’1,5% in infrastrutture) in investimenti per la Difesa, come ripetutamente chiesto dagli Usa e lui trovò modo di scrivere che “l’Europa pagherà e pagherà caro, è il tuo trionfo”. Anche nelle ultime ore, però, l’immaginifico Rutte ha trovato modo di esibirsi con successo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

