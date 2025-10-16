Totò e la sua Napoli | a Palazzo Reale un’inedita esposizione per Neapolis 2500

In occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500, la Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli ospita Totò e la sua Napoli, un'inedita esposizione che racconta il legame inscindibile tra Antonio de Curtis, il Principe della Risata, e la sua città. La mostra sarà visitabile da venerdì 31 ottobre 2025 a domenica 25 gennaio 2026

