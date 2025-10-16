Toto Costruzioni completa l' abbattimento del viadotto Valle Orsara sull' autostrada A24 FOTO

Toto Costruzioni generali ha completato l’abbattimento del viadotto Valle Orsara per l’adeguamento antisismico tra Tornimparte e L’Aquila, sull'autostrada A24. Giovedì 16 ottobre, poco prima dell'alba, con microcariche esplosive, in pochi secondi, è stato ultimato l’abbattimento controllato della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it