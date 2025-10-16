Toto Costruzioni completa l' abbattimento del viadotto Valle Orsara sull' autostrada A24 FOTO
Toto Costruzioni generali ha completato l’abbattimento del viadotto Valle Orsara per l’adeguamento antisismico tra Tornimparte e L’Aquila, sull'autostrada A24. Giovedì 16 ottobre, poco prima dell'alba, con microcariche esplosive, in pochi secondi, è stato ultimato l’abbattimento controllato della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Come diceva Toto', "i servi servono..." https://www.ilsole24ore.com/art/san-siro-banche-corsa-finanziare-nuovo-stadio-inter-e-milan-AHSqrZwC?fbclid=IwdGRjcANLaidjbGNrA0tqH2V4dG4DYWVtAjExAAEe6erXBArnfmhhCtnJkerydZKoZFYYfQ_VWjjzom3krI8S - facebook.com Vai su Facebook
A24,Toto Costruzioni completa abbattimento viadotto Valle Orsara - Completato, poco prima dell'alba, sull'autostrada A24, in prossimità dello svincolo di Tornimparte, l'abbattimento controllato della carreggiata ovest del viadotto Valle Orsara, in direzione Roma, rea ... Segnala ansa.it
A24, Toto Costruzioni completa l'abbattimento del viadotto Valle Orsara per l'adeguamento antisismico tra Tornimparte e L'Aquila - L’Aquila, 16 ottobre 2025 – Toto Costruzioni Generali prosegue i lavori di adeguamento antisismico sull'autostrada A24, in ... Scrive msn.com