Tossicologia Clinica al Policlinico di Foggia | nuovi modelli di gestione e studio di genere nelle intossicazioni
Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula Turtur del Policlinico di Foggia, il XV Convegno di Tossicologia Clinica organizzato dal Centro Antiveleni di Puglia, guidato dalla Dott.ssa Anna Lepore, in collaborazione con la Regione Puglia e con il patrocinio della stessa Regione, del Policlinico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Foggia il XV° Convegno di Tossicologia Clinica del Centro Antiveleni Puglia del Policlinico Foggia Chemicals Poisoning assessment and gender oriented in the chemical exposures Valutazione dell’avvelenamento da chimici e orientamento di genere nell’e - facebook.com Vai su Facebook
Tossicologia clinica: il report sulle strade innovative per la gestione del paziente intossicato - A Foggia il XV° Convegno di Tossicologia Clinica del Centro Antiveleni Puglia del Policlinico Foggia. Si legge su foggiatoday.it
SANITA' A Foggia il XV° Convegno di Tossicologia Clinica del Centro Antiveleni Puglia del Policlinico Foggia - Giovedì 16 ottobre presso l’Aula Turtur del Policlinico Foggia alle ore 8. Lo riporta statoquotidiano.it
Al Policlinico di Foggia arriva l'intelligenza artificiale per curare la fibrillazione atriale - Eseguiti i primi interventi: riduce i tempi di esposizione ai raggi x e le complicanze durante gli interventi di ablazione delle aritmie cardiache FOGGIA - Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it