Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | i dem Biffoni Nardini Dika Barnini Marras Mazzeo i più votati

Tante new entry e tante conferme nel nuovo Consiglio regionale Toscana eletto il 12 e 13 ottobre nelle elezioni che hanno decretato il Giani bis. Un Consiglio regionale col clamoroso risultato record di Matteo Biffoni, ben 22.155 preferenze per l’ ex sindaco di Prato, nonché ex presidente Anci Toscana. Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, confermato presidente Regione Toscana, battendo Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, e la rivelazione Antonella Bundu, Toscana Rossa. A sostegno di Eugenio Giani, con il Pd, 15 seggi, ci sono la lista Giani Presidente-Casa Riformista, 4 seggi, Avs, tre seggi, e M5S, due seggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ora le elezioni in Toscana poi si torna a trattare coi sindaci che sperano nei nuovi treni già nel breve periodo. - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: Nuovi ETR 621 per la Toscana, consegnati due convogli nella livrea "Rebel Revolution" [VIDEO] - X Vai su X

Eletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Riporta ilsussidiario.net

Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, fuori Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti - Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece sono rimasti fuori: tutti i nomi, partito per partito ... Secondo virgilio.it

Elezioni in Toscana, chi sono i nuovi consiglieri regionali eletti: Dika l'enfant prodige, un solo vannacciano. Bundu fuori (per adesso) - Tra conferme, qualche ritorno, i volti nuovi e gli esclusi eccellenti: come sarà composta l'assemblea legislativa regionale dove il Pd non sarà più autosuff ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it