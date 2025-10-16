Torricelli confessa | Baggio per scherzare mi chiamava Geppetto Del Piero era un gradino sopra tutti al primo allenamento di Zidane rimanemmo a bocca aperta perché…

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torricelli, ex terzino della Juve, ha riavvolto così il nastro dei suoi ricordi bianconeri. Ecco cosa ha confessato l’ex difensore. Moreno Torricelli, l’uomo che da falegname si è laureato campione con la Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Una storia di tenacia, successi in campo e un dramma personale affrontato con coraggio, fino alla rinascita. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. L’ARRIVO ALLA JUVENTUS – «Avevo 22 anni e giocavo tra i dilettanti. La mattina lavoravo come falegname in mobilificio e la sera andavo ad allenarmi. Era il ‘92 e la Juve aveva molti giocatori impegnati con la Nazionale per un tour promozionale del Mondiale americano, così per fare delle amichevoli chiamarono me e altri ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

torricelli confessa baggio per scherzare mi chiamava geppetto del piero era un gradino sopra tutti al primo allenamento di zidane rimanemmo a bocca aperta perch2338230

© Juventusnews24.com - Torricelli confessa: «Baggio per scherzare mi chiamava Geppetto. Del Piero era un gradino sopra tutti, al primo allenamento di Zidane rimanemmo a bocca aperta perché…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torricelli confessa baggio scherzareTorricelli: “Oggi sono tornato a fare il falegname. La mia nuova compagna mi ha aiutato a rinascere” - L'ex difensore della Juventus e dell'Italia Moreno Torricelli racconta la tragedia della morte della moglie Barbara e come ha ricostruito la sua vita a ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torricelli Confessa Baggio Scherzare