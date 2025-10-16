Torricelli confessa | Baggio per scherzare mi chiamava Geppetto Del Piero era un gradino sopra tutti al primo allenamento di Zidane rimanemmo a bocca aperta perché…

Torricelli, ex terzino della Juve, ha riavvolto così il nastro dei suoi ricordi bianconeri. Ecco cosa ha confessato l’ex difensore. Moreno Torricelli, l’uomo che da falegname si è laureato campione con la Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Una storia di tenacia, successi in campo e un dramma personale affrontato con coraggio, fino alla rinascita. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. L’ARRIVO ALLA JUVENTUS – «Avevo 22 anni e giocavo tra i dilettanti. La mattina lavoravo come falegname in mobilificio e la sera andavo ad allenarmi. Era il ‘92 e la Juve aveva molti giocatori impegnati con la Nazionale per un tour promozionale del Mondiale americano, così per fare delle amichevoli chiamarono me e altri ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

