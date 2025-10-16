Torresina 2 attende ancora strade e marciapiedi | Un quartiere così abbandonato è una vergogna per tutti i romani

Romatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono una disabile, costretta a camminare su una strada dissestata e sporca. Ma soprattutto siamo cittadini di Roma come gli altri, paghiamo le tasse e non ci meritiamo questa indifferenza e questo trattamento. Un quartiere così abbandonato è davvero una vergogna per tutti i romani” - così scrive. 🔗 Leggi su Romatoday.it

