Torre Garisenda malata incontro tra Comune e associazioni dei commercianti | Il cantiere non si allarga e i tempi restano gli stessi

Bologna, 16 ottobre 2025 – Incontro sul futuro della Torre Garisenda tra il Comune di Bologna e le associazioni di categoria, in rappresentanza dei commercianti della zona. Un incontro tutto sommato “positivo”, con le categorie che hanno comunque ribadito maggiore sostegno alle imprese. Garisenda e l’utilità dei tralicci, Majowecki: “Daranno abbastanza tranquillità” “Oggi, insieme con il Sindaco Matteo Lepore e l’Assessore Simone Borsari (Lavori Pubblici, ndr), abbiamo incontrato a Palazzo d’Accursio le associazioni di categoria, in merito ai lavori della Torre Garisenda – si legga nella nota di Lisa Guidone, assessora al Commercio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torre Garisenda malata, incontro tra Comune e associazioni dei commercianti: “Il cantiere non si allarga e i tempi restano gli stessi”

