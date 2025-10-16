Torre del Grifo la partita resta aperta | due offerte e nuove scadenze per il futuro del Village
Quella di oggi, 16 ottobre, non è stata una data decisiva per le sorti del complesso sportivo Torre del Grifo Village, ma ha confermato quanto trapelato nei giorni scorsi: le offerte in campo sono due. Oltre alla proposta già nota del Catania FC, che a luglio aveva presentato un’offerta da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
